Alfredo Barnechea, uno de los precandidatos presidenciales de Acción Popular, se equivocó al responder sobre cuál es el monto del sueldo mínimo en el Perú y dijo que era de 750 soles.

“[El sueldo mínimo es] 750 soles, depende. Es una pregunta equivocada”, dijo en el programa ‘Beto a saber’ de Willax TV, donde señaló que estaba investigando cuántas familias peruanas le adeudan a los bancos.

“Eso [el sueldo mínimo] no se respeta en muchos sitios. En Ica el sueldo de jornalero agrícola de los centros en Villacuri me sale 1035 soles. Empiezo a hacer los estudios y resulta que eso no es así, sino que están con sueldos de 1700 a 1800 soles individuales”, acotó.

Barnechea indicó que según su estudio, 6 millones 320 mil peruanos le adeudan a los bancos, de los cuales 4 millones 320 están en un rango de 0 a 1500 soles, de 1500 a 3000 y de 3000 a 9000 soles.

Como se recuerda, el último aumento del sueldo mínimo fue el 21 de marzo de 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó que pasara de 850 a 930 soles, entrando en vigencia desde abril del mismo año.

