El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, habló sobre Andrés Hurtado, quien lo estaría asesorando en su campaña presidencial. Fue Federico Salazar el que le preguntó si estaba al tanto de las “conversaciones con los extraterrestres” que Hurtado aseguró que tuvo en más de una ocasión.

“¿Le ha contado sus conversaciones con los extraterrestres?”; fue la consulta del periodista, a lo que De Soto respondió: “Sí, es divertido muy ‘Chibolin’. No olvidemos que él debe vender farándula, su programa a diferencia del tuyo está dirigido al público C,D, y E”.

Hernando de Soto reiteró que el conductor de TV “conoce cómo comunicar” algunos aspectos de la política.

“Yo me veo una persona simpática, guapa, pero él me dice, ‘no se te ve lejano’. Es asesor de cómo llegar, de cómo comunicar, no solo como comunicarlo en palabras, sino en gestos; él me ha hecho bailar en su programa... y va llegando a 2 o 4 millones de personas”, agregó.

Mencionó que la mayoría de gente del sector C, D y E “no ve la política a través de programas cultos, sino a través de programas de farándula programas de deportes”. Por esta razón, Andrés Hurtado “resulta ser muy importante”.

