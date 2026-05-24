Seguidores del líder etnocacerista Antauro Humala brindaron seguridad durante un mitin del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, en Barrio Chino, en Ica.

Sánchez se desmarca de Antauro, pero tiene antauristas en sus mítines, le reprochan los seguidores de Keiko Fujimori en las redes sociales.

Las fotos de tal presencia de antauristas ha sido materia de amplia difusión.

Fotografías

En fotos publicadas por la cuenta oficial de Sánchez en X (antes Twitter) se observa a los seguidores antauristas con la inscripción A.N.T.A.U.R.O. en la espalda de sus polos.

Sánchez -quien niega que Antauro Humala tenga que ver con su equipo de gobierno- estuvo acompañado en el mitin por sus aspirantes a las vicepresidencias, Analí Márquez y Brígida Curo.

¿Vínculos con Sendero?

A la par, en declaraciones a Willax TV, el analista Pedro Yaranga y el coronel PNP (r) Max Anhuamán advirtieron que el virtual diputado electo por Puno de JPP César Tito Rojas está vinculado al terrorismo y el senderismo, algo que el sindicado negó.

“Él es un senderista”, recalcó Yaranga; mientras que para Anhuamán “ha sido parte del comité electoral del Movadef”, al que ve como brazo de Sendero Luminoso.

Debate

En tanto, hoy desde las 8 de la noche, será el debate entre equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Los temas son infraestructura; reforma del Estado; agricultura y medio ambiente; economía y generación del empleo; salud; y juventud y deportes. Los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

Por su parte, Sánchez ratificó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y rechazó que vaya a seguir el modelo de Venezuela.

También se mostró favorable a la continuidad de Julio Velarde en la presidencia del BCR.