Hasta ahora nadie se hace responsable por las muertes de los jóvenes Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24), quienes asistieron a las manifestación realizada ayer en el Centro de Lima.

En diálogo con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, consideró que no tiene responsabilidad en la violencia generada ayer en la segunda Marcha Nacional en contra del gobierno de Manuel Merino.

“Gastón Rodríguez ha renunciado al Ministerio del Interior. Se siente afectado. Su sector tiene responsabilidad. Él lo ha asumido. Nadie le ha pedido la renuncia, él solito renunció en acto de dignidad. Él se siente responsable políticamente”, enfatizó en Exitosa.

Consultado si él siente alguna responsabilidad política por la muerte de estos dos manifestantes, indicó que no:

“Yo no (me siento responsable político). No soy responsable político. (Que sea presidente del Consejo de Ministros) no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada”, agregó en diálogo con Jesús Verde.

Finalmente, agregó que no renunciará. “Lo que quiero es que se haga una transferencia de gobierno ordenada (...) Estaré solamente el tiempo en el que pueda estar Merino”.

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori lamenta muertes de jóvenes y exige la renuncia de Manuel Merino

Keiko Fujimori lamenta muertes de jóvenes y exige la renuncia de Manuel Merino

TE PUEDE INTERESAR