Los audios de Martín Vizcarra, que lo implican en el caso Richard Swing, ha generado indignación en un sector de la ciudadanía. En uno de los audios se escucha decir al Presidente Vizcarra coordinando con sus asesores una estrategia para acordar cuál será la postura del Gobierno frente a las visitas de Richard Swing a Palacio.

A esto se suman los audios de Richard Swing con la asesora Karem Roca, donde él asegura que si Vizcarra cerró el Congreso fue por orden de él.

Al respecto, la abogada Laura Bozzo, desde México, arremetió contra el Mandatario y pidió cárcel para él.

“Aquí parte de las transcripciones de los audios que implican al presidente de Perú y demuestran la corrupción. Que lo saquen, vacancia y a la cárcel", escribió en Twitter.

“Repugnante en plena pandemia se comprueba lo que era un secreto a voces; que Martín Vizcarra ha cometido gravísimos actos de corrupción. Para mí la única salida es la vacancia presidencial y a la cárcel, esto es traición a la patria”.

Primer audio

Martín Vizcarra:

Lo que hay que ver es cuándo va a ser la respuesta de todos los involucrados porque ahí está Karen, estoy yo, está Mirian.

Karen Roca:

He verificado la agenda y encontré solamente las de Óscar que era de Cotrina y Pedro.

Mirian Morales:

¿Llegaron a entrar o no llegaron a entrar? Porque entonces tu dices si hay dos o no. En ánimos de equipo para manejar la misma información todos quisiera saber si han recibido a Richard Swing o no.

Karen Roca:

En mi caso no lo he recibido nunca. Él [Swing] siempre pedía con el presidente o contigo. Yo voy a asumir lo que tenga que asumir. Lo que están refiriendo es porque está en el portal de Transparencia.

Martín Vizcarra:

Por eso hay que decir, es que fue dos veces.

Karen Roca:

Y si empiezan a decir a sí como te han preguntado a ti [a Mirian], digo sí, viene pero no siempre se recibe, o sea, afirmaré eso, así como dice el presidente.

Martín Vizcarra:

Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjuntos.

Karen Roca:

Me puse alerta cuando justo ese día Mirian me dice que ya estaba la Contraloría...

Mirian Morales:

Antes de que saliera en medios, primero yo pedí el registro de Richard y solo vi esas dos [visitas]

Martín Vizcarra:

Ya lo tienes, no puedes cambiar. Yo sí, te lo digo para que sepas, para que tengas argumentos para la respuesta.

Karen Roca:

Mayormente puede ser porque vienen, se paran en Desamparados y se anuncian. Enronces yo puedo decir que al final el señor Cisneros me sorprendió diciendo que tenía reunión con el presidente. Eso es más creíble.

Martín Vizcarra:

Tu mañana si te preguntan cuántas veces, dices dos veces. Más, no.

Mirian Morales:

Si te preguntan sacas esto. Pero lo que seguro te van a preguntar es la del 12 de octubre.

Karen Roca:

Pero me van a preguntar de Iván, de hecho.

Martín Vizcarra:

No, tu no sabes.

Mirian Morales:

De estos dos registros, es importante que uses el mismo argumento Karen, que simplemente por prevención lo agendaste, por eso pusiste tal. Las dos que tienes que responder con el mismo argumento son la del 13 de agosto del 2019 y el 12 de junio del 2018. Con esto sacamos el tema.

Martín Vizcarra:

¿Ya tienes todo bien claro? Mañana tienes que...

Karen Roca:

Mañana me toca a la una, igual vengo temprano para ver.

Martín Vizcarra:

Escribe todo lo que vas a decir en tu presentación. Escríbelo, no lo digas de memoria. Quiero leer cómo vas a presentar porque si te dan un espacio para que te presentes y respondas dices tal y tal cosa. Tienes que leerlo, eso no lo tienes en la cabeza, no te lo vas a memorizar. Si te preguntan sobre los ingresos tienes que dar respuestas simples. Es un cuestionario de preguntas y respuestas que debes tener trabajado.

Karen Roca:

Osquitar yo tengo todo armado, pero de ahi me ayudas en eso.

