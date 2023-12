El vocero y secretario nacional de Avanza País, Luis Flores Reátegui, sostuvo que la propuesta de que haya un Pleno extraordinario en el Congreso, a fin de votar por la moción que plantea destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no tiene sentido cuando existen otras prioridades para el país.

“Hay temas más importantes por verse en un Pleno que el caso de la JNJ, como iniciativas que ayuden a mitigar el fenómeno de El Niño Global o la exoneración de comisión de la propuesta de retiro de fondos de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), entre otros”, sostuvo Reátegui a la prensa,

Asimismo, señaló que ni siquiera políticamente es viable que se vea esa propuesta, ya que un pleno extraordinario es para un caso de urgencia, que a su juicio, tendría que ver con lo relacionado a la recesión económica.

“La legislatura todavía no empieza y no se puede hacer un pedido de forma personal; sin consensuar con el resto de bancadas, que es lo que debió hacer Renovación Popular. Incluso, de realizarse y no tener los 87 votos para el fin que desean, el Congreso vería su imagen más manchada de la que está”, alegó.

Finalmente, agregó que no considera que haya argumentos sólidos, al menos por ahora, para destituir a los miembros de la JNJ, más si la moción se sustenta en que “indebidamente” fue suspendida la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.