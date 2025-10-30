Se evalúa que internos de alta peligrosidad cumplan sus condenas en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), de la Base Naval del Callao, para que bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento, se elimine toda posibilidad de fuga o de que contacten con el exterior para planificar o dirigir crímenes.

Al respecto, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, confirmó que el traslado de criminales “ranqueados” está bajo estudio, por lo que anunció que se ampliará convenio con la Marina de Guerra del Perú para el funcionamiento de Cerec.

Traslado

A la agencia oficial de noticias Andina, Paredes refirió que el Gobierno analiza la alternativa del traslado como parte de una estrategia integral para endurecer el régimen penitenciario y aislar completamente a los cabecillas de organizaciones criminales. “Estamos viendo la posibilidad de enviar a algunos internos de alta peligrosidad al Cerec. Lógicamente, no puedo mencionar nombres, pero es algo que estamos evaluando”, recalcó, al recordar que, en la actualidad, el Cerec alberga a cuatro internos, entre ellos líderes terroristas condenados.

Vladimiro Montesinos

Se trata del exasesor fujimorista Vladimiro Montesinos (quien saldrá libre el 2026), el emerretista Víctor Polay Campos y los senderistas Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala, a quienes el Inpe prevé trasladar en cualquier momento al penal Ancón II.

En el penal de la Base Naval, de máxima seguridad y con aislamiento de reos, estuvo en su momento el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien murió en su celda mientras cumplía su pena de cadena perpetua.

Duro régimen

En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) modificó el Reglamento del Código de Ejecución Penal de tal que los internos de más difícil readaptación solo tendrán dos horas de patio al día,

Además, según el Decreto Supremo 019-2025-JUS, la visita de un familiar cada dos semanas será con una duración de una hora y a través de locutorio, bajo vigilancia.

El Decreto Supremo 020-2025-JUS también fija severas sanciones, con destitución incluida, para servidores del sistema penitenciario que cometan faltas disciplinarias que afecten la seguridad al interior de los penales.