El periodista Beto Ortiz volvió a pronunciarse por su foto junto candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien aparece con la billetera en la mano sacando dinero. Esta imagen - que se convirtió en ‘meme’ en las redes sociales - planteó el rumor de que el periodista estaba siendo ‘coimeado’ por el postulante del Partido Político Renovación Popular.

“¿Qué han hecho los sobones del morado-vizcarrismo? automáticamente han dicho, ‘le está dando dinero a Beto Ortiz para que apoye su candidatura’. Como ellos están acostumbrados a hacer eso, el ladrón cree que todos son de su condición”, comentó en su programa.

Ortiz se ofendió porque - a su juicio - no solo le están tildando de corrupto, sino también de “imbécil”.

“Pretenden decir que López Aliaga me está coimeando en la vía pública, no solo me están diciendo corrupto, sino imbécil, porque habría que ser bien imbécil para recibir una coima a la luz del día, en la calle y con un montón de gente. Y encima un coimero muerto de hambre porque la coima es tan poquita que cabe en la billetera”, agregó el presentador de Willax.

Finalmente, explicó que lo que estaba haciendo él es caridad porque estaba ayudando a un joven venezolano que se acercó a pedir ayuda.

