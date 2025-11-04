Protección del gobierno de México, para no ser condenada en el Perú, consiguió la expremier castillista Betssy Chávez, al refugiarse y asilarse en la embajada de México en Lima, horas antes de que el Poder Judicial dicte una orden para detenerla y llevarla a juicio por rebeldía.

Betssy Chávez había negado una y otra vez que pretendía buscar asilo y al final sí lo fue a obtener de México.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reveló ayer que Betssy Chávez -procesada por el anuncio de ruptura constitucional por el presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022- se asiló.

El canciller negó que la asilada sea perseguida política, como alega, cuando más bien se trata de una procesada como copartícipe del golpe de Estado. Raúl Noblecilla, abogado de la expremier, juró no saber nada del asilo.

Hoy martes, Betssy Chávez debía apersonarse al juicio oral que le sigue la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a fin de evitar una orden de captura para llevarla al tribunal luego de tres citaciones a las que no acudió.

Betssy Chávez estuvo recluida para evitar su fuga hasta septiembre, cuando el Tribunal Constitucional -con miembros elegidos por Fuerza Popular, Perú Libre, APP y sus aliados- anuló la orden de prisión preventiva contra ella, al alegar su “detención arbitraria” e inacción de la Fiscalía.

Se irá a México

Al respecto, el excanciller Luis Gonzales Posada explicó que la Cancillería peruana otorgará el salvoconducto que solicite México para llevar asilada a Betssy Chávez, tal como se hizo con Nadine Heredia para su asilo en Brasil. El Gobierno podría, explicó, demorar el salvoconducto.

Teddy Romero, experto en temas de extradición, refirió que Perú, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público, nada pueden hacer para llevar a Betssy Chávez a los tribunales y condenarla.

Con el asilo, indicó a Canal N, es extraditable solo a discreción de México, que mientras no cambie de gobierno mantendrá la protección a Betssy Chávez, como hoy con Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, y sus hijos.

Dijo que nada se podrá hacer para extraditarla, al señalar que el asilo “es una decisión que ha sido conversada previamente” con el gobierno mexicano. Un gran contingente policial resguarda la embajada de México.

Veinticinco años de prisión para Betssy Chávez pidió la Fiscalía por el delito de rebelión.