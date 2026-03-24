Luego de ser involucrado con la esposa de Richard Acuña, Brunella Horna, así como su padre Gustavo Horna, por presuntamente ser un nexo de ellos en el Seguro Social de Salud (EsSalud), el exfuncionario de esa entidad, Erick Moncada Horna, desmintió que tenga algún parentesco familiar o amical con ellos.

“No los conozco y no tengo parentesco alguno, ni relación amical ni familiar con el señor Gustavo Horna y tampoco con la señora Brunella Horna; no tengo el gusto de conocerlos. Todos los que me conocen saben que mi familia Horna es oriunda de Cajabamba, de Cajamarca. Es un error que me asocien por mi apellido materno”, dijo.

Moncada Horna negó que haya sido cesado del Congreso de la República, tal como se indicó en el programa Beto a Saber. Señaló que jamás trabajó en la Comisión de Presupuesto ni con la legisladora apepista Lady Camones.

“En el 2025 renuncié, por temas familiares, al cargo de jefe del Área de Transportes y Servicios del Congreso, como consta en mi carta de renuncia. Por lo que no es correcto mencionar que fui cesado de mi cargo y menos involucrarme dentro de una investigación seguida por la Comisión de Fiscalización”, manifestó.

En otro momento, Erick Moncada dijo que no se encuentra afiliado a ningún partido político a nivel nacional, ya que se le vincula con Alianza para el Progreso (APP). “Me sorprende que se me vincule con el partido político APP cuando no he tenido la oportunidad de participar en política hasta la fecha y siempre mi labor ha sido técnica”, manifestó.

Finalmente, el contador y especialista en gestión pública, aseguró que cuenta con estudios profesionales que lo califican para cumplir con los perfiles de los puestos que he asumido a lo largo de su trayectoria en el Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación, Ministerio del Interior, entre otras entidades.