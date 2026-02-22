Los hijos del periodista Hugo Bustíos Saavedra (1950-1988), corresponsal de la revista Caretas asesinado en 1988 por militares en Huanta (Ayacucho), advirtieron que acudirán a instancias internacionales tras fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó liberar al general Daniel Urresti, a quien se le condenó por el crimen.

Sharmeli Bustíos, hija de Hugo Bustíos, aseveró que “el dolor no prescribe” y que los deudos no aceptan la impunidad que busca el TC.

A Epicentro, anunció que la familia buscará anular el fallo del TC que “es una cosa vergonzosa que no tiene precedentes porque está yendo por encima de una sentencia que ha sido firme y que además ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia”.

Amor de hijos

Recordó que ayer era cumpleaños de su padre, quien “hubiese cumplido 76 años y no lo tenemos aquí” por “estos trucos de plazo, de que se venció o no se venció”, lo que “es tan insultante” que “a mí me gustaría que se prescribiera también el dolor, que pasé y ya, pero no” es posible.

Deudos buscan que delito de Daniel Urresti no quede impune.

Corte IDH

Corte. Hugo Bustíos Patiño, otro de los hijos del periodista asesinado, confirmó que “apelaremos a instancias internacionales” y que se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La periodista Sonia Goldenberg, colega de Hugo Bustíos, afirmó en Canal N que Urresti no ha sido exonerado del delito que cometió, sino que su caso fue declarado prescrito por el TC.

La condena “no fue un favor, los jueces determinaron la responsabilidad de (Daniel) Urresti”, recordó Sharmeli Bustíos.