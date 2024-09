Un proyecto de ley para sentenciar con cadena perpetua a los delitos de extorsión y terrorismo urbano presentó la bancada de Renovación Popular a través de la iniciativa de su legisladora Noelia Herrera.

Con tal proyecto se busca modificar el artículo 200 del Código Penal e incorporar el artículo 317-C, el primero sobre el delito de extorsión y el segundo referido a las organizaciones criminales.

Se precisa que, en el marco de la protección de los derechos fundamentales de la persona contemplados en la Constitución Política del Perú, se busca elevar la pena de la extorsión.





Cadena perpetua y extorsión

“Si el agraviado es una persona natural o jurídica que brinda servicios públicos, un negocio o empresa, la pena será de cadena perpetua”, indica el añadido de la norma que modificará el artículo 200 del Código Penal.

Sin necesidad de que lo mencione, la norma protege sobre todo a choferes de transporte público, empresarios y negocios víctimas de mafias que cobran cupos mediante amenazas extorsivas.





Terrorismo urbano

Respecto al artículo 317-C, la figura del terrorismo urbano se añade a la de organizaciones criminales.

“El que, sin perjuicio de su motivación ideológica, mediante actos delictivos provoca, crea o mantiene en un estado de zozobra, alarma o inseguridad a la población o parte de ella, negocios o empresas, será reprimido con pena privativa de la libertad de cadena perpetua”, precisa el texto propuesto sobre terrorismo urbano.

Además, como parte de disposiciones complementarias, se plantea que el Poder Ejecutivo debe de realizar un estudio de viabilidad y planificación que comprenda un plan de programas de protección y apoyo psicológico a las víctimas de los delitos de extorsión y terrorismo urbano y campañas de concientización e informativas, así como la creación de una línea directa de atención.





Pleno del Congreso

En tanto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que planteará a la Junta de Portavoces adelantar el Pleno del Parlamento para el martes 1 de octubre, a fin de debatir y someter a votación los proyectos de ley relacionados con el terrorismo urbano.

“¡Juntos contra la criminalidad! En respuesta a la alarmante ola de crímenes que afecta a nuestro país, propondré adelantar el próximo Pleno del Congreso al martes 1 de octubre, con el fin de someter a debate el dictamen sobre terrorismo urbano”, escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter).





Asume compromiso

Acotó que ello “ha sido el compromiso asumido hoy en la reunión con los gremios de transporte de Lima y Callao”. “Asimismo, reafirmo que tendremos una sesión de Pleno para tratar las iniciativas de ley en materia de seguridad ciudadana”, recalcó.

“Tenemos el dictamen de 20 proyectos de ley referidos al tema de terrorismo urbano que, precisamente, engloba muchos de los ilícitos penales. El compromiso es ponerlo en agenda (…) y aprobarlo previa discusión, obviamente”, subrayó días atrás.





Rechazo de abogados

“Es un acto populista jurídico”, indicó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, en rechazó al proyecto para tipificar ciertos delitos como “terrorismo urbano” y lo calificó de una “medida populista jurídica”.

En Exitosa, Canelo subrayó que cambiar la denominación de los delitos no conlleva un cambio en la realidad ni afecta las leyes. Asimismo, recalcó que no existe ningún país europeo o latinoamericano que regule este concepto, y que la extorsión, el sicariato y el secuestro ya cuentan con penas bastante altas dentro del sistema legal peruano.





Cambio por gusto

“Cambiar el título a los delitos, no cambia nada. Denominar a este conjunto de delitos como sicariato, secuestro, extorsión y decir que es terrorismo urbano, técnicamente no es correcto, además internacionalmente tampoco es correcto. No hay ningún país europeo y latinoamericano que haya regulado esto que quieren llamar terrorismo urbano”, declaró.





