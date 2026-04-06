Cada vez más cerca de las elecciones generales de este domingo 12 de abril, los candidatos presidenciales intensifican sus campañas en busca de votos.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, refirió que en este último tramo pretende consolidar el voto de sus simpatizantes y atraer el de quienes evalúan su decisión.

Pidió no caer en triunfalismos e insistió en vincularse al “orden” del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y a presentarse contra el “enemigo” de la izquierda.

Fuerza Popular celebró el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso y rompió el orden constitucional.

Carlos Álvarez

Los candidatos a la Presidencia se juegan todo para llegar a la segunda vuelta.

A su turno, Carlos Álvarez (País para Todos) apeló a que los peruanos dejen de lado sus diferencias políticas para dar prioridad al bienestar general y la estabilidad del país, e insistió en aplicar una política de mano dura contra la delincuencia.

Suicido político

Rafael López-Aliaga, candidato por Renovación Popular, volvió a perder los papeles y tildó de “basura” a una encuestadora por no colocarlo donde quiere.

Ello se suma a su “desliz” en Andahuaylas, donde llamó “gente de m...” a sus críticos.

López-Aliaga “se suicidó políticamente” porque “ante el repudio masivo de los andahuaylinos (…) que le tiraron huevos y basura (...) y le decían ‘delincuente’ y ‘asesino’ (..) hizo lo que ningún candidato de la derecha o ultraderecha había hecho (…) en las campañas electorales desde mayo de 1980”, indicó el analista Jaime Antezana.

Acotó que “lo de López-Aliaga es patético”, porque “él y sus seguidores creen que con insultos y maldiciones van a ganar”.

Voto en disputa

El politólogo Fernando Tuesta dijo que “los candidatos presidenciales concentrarán sus esfuerzos en conquistar al electorado indeciso, en un escenario marcado por alta fragmentación y volatilidad del voto”.

Tras su paso por Puno, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) llegó ayer a Cusco, y paseó en moto, en busca de los votos del sur que urge.

Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, prometió cambiar el nombre del diario “El Peruano” por “La Peruana”, y el analista José Barba Caballero aseveró que con eso, la exministra disfrazada de “pura” cuando como “Miss Odebrecht” ayudó “a los corruptos brasileños”, hace un “ridículo espantoso”.