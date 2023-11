El canciller Javier González-Olaechea ratificó ayer su posición crítica sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el informe que este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboró sobre las muertes en las violentas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“(Analicé) las 300 páginas (del informe) y dije que las había leído tres veces. Me ratifico en lo que dije en ese artículo. Entonces opinaba Javier González-Olaechea, ahora es el ministro; pero me ratifico en los contenidos, en toda la extensión”, señaló en RPP.

“El informe había omitido algunas cosas importantes y había dicho medias verdades”, añadió.

En mayo pasado, el ahora ministro de Relaciones Exteriores, en una colunma de opinión calificaba a la CIDH de “inútil” y “tendenciosa”.

¿Y el fraude?

¿FRAUDE?. Luego retrocedió en su posición respecto a la legitimidad de las Elecciones Generales 2021 y no respondió cuando se le hizo recordar las duras críticas que tuvo contra la presidenta Dina Boluarte.

“Yo nunca sostuve (que hubo fraude electoral), sostuve que hubo serias irregularidades”, alegó González-Olaechea.

El canciller tampoco quiso aclarar si dijo o no que Boluarte no debía ser candidata por no haber renunciado a su trabajo en el Reniec.

“Tendría que ver el texto y no voy a evadir la respuesta con el texto en la mano”, expresó.

Javier González-Olaechea y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, viajarán a Estados Unidos para el foro APEC.