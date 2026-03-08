Con los cuatro primeros en los sondeos que se mantienen arriba, el candidato presidencial por Identidad Democrática, Wolfgang Grozo, sube al quinto puesto en la última encuesta de CPI.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, continúa primero con el 12.7 % en la segunda quincena de febrero, al caer del 13.9 % de la primera semana del mes.

Lugares

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sigue segunda con 8 %. En la tercera posición está Alfonso López-Chau (Ahora Nación), con un 5.6 %, mientras siguen Carlos Álvarez (País Para Todos) con 5.6 %, Wolfgang Grozo con 4.8 % y César Acuña (APP) con 3.4 %.

“Otros candidatos” suman 2.9 % y los indecisos son 20.8 %, cuando hace 15 días eran 30 %. El voto blanco o viciado llega al 16.4 %.

En este último sondeo de CPI, López Aliaga cae del 13.9 %, en la primera semana de febrero, a 12.7 % en la segunda quincena del mes.

Alza

El candidato que más crecimiento reporta es Grozo, quien viene ganando visibilidad en redes sociales y pasó de 0.6 % a 4.8 %.

La muestra estadística del estudio de CPI para RPP es de 1300 personas (hombres y mujeres de 18 a 70 años) pertenecientes a la población urbana del país.

La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 28 de febrero al 5 de marzo del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.7 %.

El director de la encuestadora Imasolu, Enzo Elguera, indicó que Grozo ha comenzado a ganar visibilidad entre el electorado.