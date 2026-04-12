El candidato presidencial, Rafael López Aliaga, se convirtió en el segundo postulante en emitir su voto. El líder de Renovación Popular, acudió a un colegio de San Isidro acompañado de su candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow.

En medio de una gran cantidad de simpatizantes, el exalcalde de Lima fue resguardado hasta su mesa de votación, donde finalmente emitió su voto.

Rafael López Aliaga, emitió su voto en medio del saludo de sus seguidores en el estacionamiento de Petro Perú, en San Isidro, tras superar los contratiempos logísticos que afectaron la apertura de mesas en ese local.

Pese a que el centro cuenta con 55 aulas, solo 24 mesas estaban operativas a las 8:00 a.m., lo que generó incidentes e indignación entre los votantes.

El candidato sufragó con su propio lapicero, mostró la cédula electoral conocida como “sábana electoral” y firmó ante la presidenta de mesa.