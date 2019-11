El integrante del disuelto congreso, Carlos Tubino, anunció en redes sociales que abandonó las filas de Fuerza Popular y renuncia al cargo que ocupaba en el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular como Secretario Nacional del Grupo Parlamentario.

“Por un tema Principista he renunciado a Fuerza Popular recuperando mi independencia, no me enrolaré en ningún Partido Político, lo hago con pesar y con profundo agradecimiento a Keiko Fujimori al darme la oportunidad d representar Pueblo Ucayalino en Congreso”; escribió en su cuenta de Twitter.

Además, adjuntó una extensa carta en la que explica las razones de su alejamiento, las cuales están relacionadas a que no fue considerado como precandidato para las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020.

“(...) así como comunicarte mi alejamiento definitivo del partido luego de las últimas decisiones adoptadas de negarme la posibilidad de participar en el Proceso Electoral de 26 de enero de 2020 y resarcir mi honor”, sostuvo.

Finalmente, se despide de Keiko Fujimori, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva. “Deseo que se haga justicia ocntigo y que puedas estar al lado de tus hijas y Mark”, resaltó.

Foto: Diana Marcelo

