El embajador de los Estados Unidos (EE.UU.) en nuestro país, Bernie Navarro, confirmó este miércoles que está en marcha el proceso de adquisición por el Perú de aviones de combate F-16 Block 70, cuyas primeras unidades llegarán entre los años 2029 y 2030.

Aunque se trata de aeronaves con una plataforma diseñada en la década de 1970, afirmó que son aviones cazas con la última tecnología.

En un mensaje a la nación, el presidente José Balcázar insistió ayer en que no se firmaría la compra cuando ya estaba cerrada.

Dinero transferido

“El contrato está firmado y el dinero se ha transferido”, declaró a Canal N, al señalar que, si bien los aparatos llegarán entre los años señalados, el proceso de preparación comienza “inmediatamente”, incluyendo la capacitación de pilotos, el entrenamiento de mecánicos y la adecuación de pistas e infraestructura necesaria para operar los F-16.

¿Trabajo?

Sin precisarse cuántos aviones se compraron, refirió que Lockheed Martin ha incluido un paquete de compensaciones industriales (offset) para desarrollar la industria aeroespacial en territorio peruano.

Ello generará “miles de puestos de trabajo” en el Perú y fomentará la creación de infraestructura tecnológica que actualmente no existe en el país, celebró.

“Mi trabajo es traer inversión al Perú y esto es una buena señal de que el país cumple sus contratos. Si el Perú está serio en cómo hace negocios, es más fácil traer más empresas estadounidenses”, enfatizó.

¿Pleno control?

Navarro destacó que “los peruanos tendrán control pleno de la flota”, porque “los aviones son del Perú”.

Analistas recordaron que las leyes de EE.UU. Establecen muchos límites a estos aviones, incluso en la forma de utilizarse en guerra.

“Estados Unidos presentó un paquete integral para Perú, con un avión de combate F-16 Block 70 de cuarta generación completamente nuevo y totalmente personalizado, la configuración F16 más avanzada jamás ensamblada”, indicó la embajada de EE.UU. en Lima.

¿Solo 12?

El Congreso de EE.UU. solo ha autorizado la venta de 12 F-16 Block 70 al Perú por cerca de 3500 millones de dólares, cuando el requerimiento peruano es de 24 (dos flotillas), por lo que se cree que uno de los contratos firmados el lunes tiene que ver con una ampliación hasta llegar a los 24.