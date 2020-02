Tras las últimas Elecciones Congresales, César Acuña y su partido Alianza para el Progreso (APP) han sorprendido por ser la segunda fuerza más importante del Congreso de la República. Sin embargo, más allá de su victoria política, Acuña también triunfa en el amor, luego que se diera a conocer que sostiene un romance con una guapa y rubia joven, de esbelta figura y varios años menor que él.

En un intento por acortar la amplia brecha de edad que ha dado mucho que hablar, el también fundador de la Universidad César Vallejo habría recurrido a ciertos tratamientos para lucir un rostro más lozano.

POSIBLES RETOQUES.

En sus últimas apariciones públicas, el político de 67 años ha mostrado ligeros cambios en su rostro. En comparación con fotos de hace pocos meses, Acuña ya no presenta profundas líneas de expresión ni marcadas bolsas en los ojos. Por eso, se consultó al médico cirujano de la Clínica Michaud, Jean Pierre Michaud, para conocer a qué procedimientos se habría sometido el empresario.

De acuerdo al experto, Acuña no habría recurrido a la famosa toxina botulínica, más conocida como botox, para reducir sus patas de gallo y sus pronunciadas arrugas de la frente, pues los cambios no son excesivos ni notorios. Sin embargo, no descartó que el líder de Alianza para el Progreso haya utilizado otras técnicas estéticas para quitarse unos añitos de encima.

Su opinión coincide con la de Ana María Panéz, técnica cosmiatra del centro de estética corporal Bell An, quien señala que el político, al parecer, fue sometido a diversos tipos de tratamientos ambulatorios con el fin de que no sean demasiado evidentes.

TRATAMIENTOS FACIALES.

Entre los procedimientos que posiblemente mejoraron la apariencia del suegro de Brunella Horna destacan la blefaroplastia, una técnica que reduce las bolsas en sus ojos y el aspecto cansado de la mirada.

Otra opción sería el relleno con ácido hialurónico que sirve para eliminar la flacidez de los pómulos. O, por último, habría optado por un rejuvenecimiento facial con láser para renovar las células de su piel, reducir el exceso de grasa y desaparecer las manchas y arrugas.

LO VACILAN.

El aspecto de César Acuña ha llamado también la atención de Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Manolo Rojas, conductores del programa “Los chistosos”. Fieles a su estilo, no dudaron en bromear sobre los arreglos que supuestamente se ha hecho el excandidato presidencial. “Mi cara está más estirada que el timbal de Tito Puente”, dijo entre risas Manolo Rojas, en personificación de Acuña.

VIDEOS RECOMENDADOS

Hermano de Yahaira Plasencia niega agresión a Daniela Darcourt. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR