El candidato Cesar Acuña, líder y fundador de Alianza para el Progreso, se sinceró en el programa “Beto a saber” y admitió que le molesta las burlas que se hacen de él en redes sociales.

“La verdad sí me molesta que digan que Acuña no sabe hablar y que eso no puedo ser presidente. Sí me molesta que digan que soy bruto, pero cómo voy a hacer bruto si he fundado tres universidades, cómo voy a hacer bruto si he sido dos veces congresista, cómo voy a hacer bruto si he sido gobernador, cómo voy a hacer bruto si soy considerado uno de los empresarios más exitosos del Perú. ”, comentó el suegro de Brunella Horna.

Acuña consideró que hay una campaña de demolición y desprestigio en su contra. Incluso, cree que es víctima de discriminación.

“No es justo que no valoren, que no reconozcan al provinciano, que no valoren al emprendedor, a la persona que sale de abajo. Es una discriminación (...) se debe reconocer el éxito de una persona que viene de una madre que nunca fue a la escuela y de una padre agricultor”, sostuvo.

