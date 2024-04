El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, descartó haberle regalado o prestado un reloj de la marca Rolex a la presidenta Dina Boluarte y afirmó que la jefa de Estado deberá que responder por el caso ante Fiscalía de la Nación.

En una reciente conferencia de prensa, Acuña Peralta instó a las fuerzas políticas del país a mostrar “madurez” y “sensatez”, y a no considerar una nueva moción de vacancia contra Boluarte Zegarra.

“Descartado que César Acuña haya regalado un Rolex. Yo no le he regalado y creo que ahorita quien tiene que aclarar todo es la presidenta. Invoco a las fuerzas políticas madurez, sensatez. No estemos –por un reloj que sabemos que no compró- pensando en la vacancia” , manifestó.

Asimismo, lamentó la situación que atraviesa el país y comentó que estas “distracciones” perjudican a las instituciones del Estado.

“Espero que este ruido pase y la única forma es que la fiscalía cumpla con su trabajo. Creo que la presidenta ya anunció que el día 5 va a ir a declarar y espero que por el bien del país aclare”, expresó.

También cuestionó la idea de adelantar las elecciones y criticó a las bancadas que promueven una nueva moción para destituir a Dina Boluarte, argumentando que están actuando con irresponsabilidad.

“ Con la vacancia estaríamos pensando en el adelanto de elecciones. ¿Cuánto costaría? Un buen presupuesto que podría usarse para otros asuntos. Además, según he notado, no hay votos para la vacancia y esa solicitud es politiquería pura ”, recalcó y agregó: “Saben que no hay votos, ahorita es imposible, pero aquí aparecen los congresistas que nunca dijeron nada, nunca tienen presencia y la única cosa que dicen es: vacancia. Eso es irresponsabilidad”.

El líder de APP, César Acuña, negó haber regalado un reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte. (Video: Canal N)