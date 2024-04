Víctor Torres renunció al cargo de ministro del Interior. Su salida era un rumor en horas de la mañana, pero él mismo salió a declarar y confirmar que su salida había sido a pedido suyo.

La renuncia de Víctor Torres se atribuye a motivos de salud y familiares. No reveló quién lo sucedería en el cargo.

Torres culpó a la prensa por su salida, declarando: “Ustedes han estado presionando. Tal vez mi cara no les gustó”.

Al abandonar Palacio de Gobierno, expresó su apoyo a Dina Boluarte: “Ayúdenla a gobernar. Si ella deja el Perú, el dólar subirá a 30 o 40 soles”.

Respecto al coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac, Torres le dijo: “Trabaje tranquilo”.

Concluyó afirmando: “No me han destituido ni censurado. Estaba seguro de que no me censurarían. Mucha gente quiere mi cabeza”.

TE PUEDE INTERESAR