El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, ha salido a despejar la polémica surgida en torno a dos relojes ‘Rolex’ que fueron vistos en su muñeca en diferentes ocasiones.

Según Salcedo, ambos relojes son imitaciones que le fueron regaladas por dos personas que no tienen intereses cercanos a la gestión del Gobierno Regional. “Los dos relojes que he usado en público son imitaciones, me lo confirmaron las mismas personas que me los regalaron”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa.

“No voy a mencionar los nombres de las personas que me los dieron porque no me han autorizado, pero puedo asegurar que no tienen ningún vínculo con la gestión regional”, agregó.

Salcedo ha enfatizado que los relojes no superan un valor de 1000 soles y que no tiene intención de ocultar información. Además, ha anunciado su disposición a someterse a las investigaciones del Ministerio Público y se presentará hoy mismo, por iniciativa propia, para proporcionar información y los nombres de las personas que le obsequiaron los relojes.

“No tengo nada que ocultar. Estoy dispuesto a colaborar con las investigaciones y demostrar que no he cometido ningún delito”, enfatizó.

La controversia sobre los relojes ‘Rolex’ surgió tras la difusión de imágenes en las que Salcedo aparecía luciendo dos modelos diferentes en un corto período de tiempo. Esto ha generado debate sobre el origen de los relojes y la posibilidad de que el gobernador haya recibido un regalo indebido.