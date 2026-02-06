La situación del presidente José Jerí se complica cada día más. No solo está investigado por sus reuniones fuera de agenda con empresarios chinos, como Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, y la contratación de cinco señoritas en el Estado tras reunirse con él en Palacio de Gobierno.

A estos casos se suman las visitas nocturnas de varias jovencitas. Por ejemplo, la comunicadora Susana Gutiérrez ingresó a Palacio el 31 de octubre alrededor de las 5 de la tarde y salió a la mañana siguiente, reveló ATV. Tras su visita fue contratada con un sueldo superior a los 18 mil soles mensuales.

ATV también expuso la situación de la abogada Mayra Marroquín, quien ingresó a Palacio en horarios similares antes de su contratación por el Estado. También está otra abogada, Rosa Rueda, quien entró el 12 de octubre en la mañana y salió de madrugada.

Rosalina Claudia Gómez Yupanqui, quien figura como asesora principal, registra ingresos en la tarde y permaneció hasta el día siguiente, reveló Willax TV. Asimismo, reportó el ingreso de Claudia Rosa Tineo Caycho, auxiliar del despacho, el 5 de noviembre en la tarde y estuvo hasta la mañana siguiente.

“Hay algo extraño”

“Estas son las horas en las que las personas normales descansamos”, cuestionó el periodiosta Beto Ortiz. “Hay algo muy extraño”, añadió.

El ex defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que estas revelaciones demostrarían que Jerí “está banalizando el cargo” y afectando su investidura.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong para el miércoles 11 de febrero.