Una funcionaria del Congreso, condenada a prisión efectiva por corrupción, acompaña muy cerca en actividades oficiales al jefe de Estado, José Jerí, e ingresa a Palacio de Gobierno como parte del círculo presidencial más cercano.

Se trata de Gina Gálvez Saldaña, abogada como el mandatario, quien fue condenada en mayo último a 4 años de prisión efectiva por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (de gerenta del Gobierno Regional de Áncash), cinco años de inhabilitación y el pago de 108 mil soles como reparación civil y de una multa de 20 mil 970 soles.

Con José Jerí, ella trabajó el año 2020 en el Gobierno Regional de Áncash, durante la gestión del exgobernador Juan Morillo.

Hoy, ella -muy conocida dentro de Somos Perú- va al lado del jefe de Estado, sin restricciones del equipo de seguridad presidencial.

Vínculo cercano

Gina Gálvez, asesora de la Comisión de Descentralización del Congreso, no ejerce cargo alguno en el Ejecutivo, ni recibe remuneración o dinero por acompañar en actividades a José Jerí, y es alguien con quien el presidente mantiene un “vínculo de confraternidad”, señaló Palacio de Gobierno.

Explicaciones

Ante la prensa, el premier Ernesto Álvarez se comprometió ayer en pedir explicaciones al presidente José Jerí sobre el rol que cumple Gina Gálvez en el entorno del mandatario.

Por otro lado, se informó José Jerí irá hoy a inaugurar CADE Ejecutivos 2025, tras cuatro años de ausencia de un jefe de Estado en esa conferencia.