Jorge Zapata, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep), se alineó con la afirmación del candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en el sentido de que la ONPE lo perjudicó en la primera vuelta de la elección presidencia.

Además, Jorge Zapata manifestó que el actual proceso electoral, marcado por los problemas logísticos y presuntas irregularidades, es una muestra del deterioro de las instituciones en el Perú.

“Las elecciones nos dejan un sinsabor, nos dejan una preocupación, un problema, porque es una muestra más del deterioro de nuestras instituciones, que ya lo hemos visto en otras instituciones, y se traslada a algo que creíamos que estaba fuera de esa realidad, que es la ONPE”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.

Aval a “perjudicado”

Aseveró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó unos comicios “deficientes” y que, a causa de ello, los resultados proyectan dudas.

“La ONPE ha hecho un proceso electoral deficiente y nos ha metido en este problema porque -además- perjudica a un candidato, y eso no lo podemos ocultar. Entonces, deja esa duda, ese manto de duda”, indicó.

Dividido

El presidente de la Confiep también señaló que los resultados de los últimos comicios reflejan “un país dividido”, con votaciones “absolutamente diferentes” entre Lima y las provincias.

“Otra lección que nos deja la elección es que tenemos un país dividido. Tenemos un país que vota absolutamente diferente en Lima de lo que vota en provincias, vota muy diferente cómo se vota en la costa, cómo se vota en la sierra”, indicó el presidente de la Confiep.