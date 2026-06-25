La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, que desconocen los resultados de la segunda vuelta y el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A través de un comunicado, reclamó respetar las decisiones de los organismos electorales y advirtió que el discurso de desconocer los resultados de los comicios genera incertidumbre y favorece la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados.

Eso debilita la institucionalidad democrática y afecta la capacidad del país para enfrentar desafíos como el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana, alertó.

Grave

“Al igual que hicimos el 2021, demandamos a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales”, indicó en referencia a Roberto Sánchez.

Rechazó que se hable de un “fraude en desarrollo” sin presentar pruebas, en tanto que las acusaciones sin sustento no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

Delito

En tanto, la excongresista y exprocuradora Yeni Vilcatoma explicó que, si Keiko Fujimori es proclamada oficialmente como presidenta y Roberto Sánchez insistiera en desconocerlo o intentara atribuirse funciones propias del cargo, podría configurarse el delito de usurpación de funciones.

“Yo creo que está anunciando la comisión de un delito porque el día que se haga la proclamación de Keiko Fujimori, de acuerdo con los resultados de la autoridad competente, que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entiendo que lo que está pretendiendo con este anuncio es indicar que él se va a autoproclamar el presidente del Perú, porque la tesis que ellos sostienen es que ganaron en el Perú y por eso es están cuestionando los votos del extranjero”, sostuvo.

López Chau

Al no reconocer los resultados, dijo en RPP, afirma que “él estaría pretendiendo asumir esa función, lo cual se configuraría en un delito inmediatamente”, usurpación de funciones.

Distanciado de su aliado en la segunda vuelta, el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respetará los resultados.

“Nos declaramos en oposición democrática” a un gobierno fujimorista, recalcó.

Votos

De ventaja tenía anoche Fujimori, distancia insuperable sobre Sánchez.

El presidente del Congreso y senador electo, Fernando Rospigliosi, dijo que Sánchez busca “desestabilizar” la gestión fujimorista.