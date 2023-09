Luego de estar ocho meses fuera del país, la congresista Digna Calle (Podemos Perú) habló por primera vez con un medio de comunicación y anunció que no irá a los plenos de manera presencial.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, señaló Calle a “Cuarto poder”.

Calle se mostró indignada porque la mayoría de sus colegas están involucrados en escándalos como recortes de sueldo a trabajadores. Dijo que a pesar de los cuestionamientos, no tiene ninguna investigación en curso por algún delito.

“Yo no voy a ir al Congreso porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano. Cada quien tendrá que defenderse pero si la mayoría están inmersos en actos de corrupción, están denunciados por actos de corrupción, el caso de los ‘mochasueldos’, mira quienes me van a venir a juzgar”, expresó.