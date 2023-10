Una larga y retorcida cola trae la fiesta con homicidio incluido en honor al exlegislador Paul García y a la que asistió su pareja, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), al revelarse que en el Parlamento se contrató con jugosos sueldos a una hermana y a un exasesor del novio.

Se le imputa un presunto caso de nepotismo, a favor de la hermana de su novio, o al menos de favoritismo al darle un contrato en el Estado.

El problemas es que la Comisión de Ética no tocaría a Amuruz si usa el criterio con que blindó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, al exigir matrimonio civil para ver nepotismo y no investigarlo por el contrato a favor de la hermana de la madre del hijo del legislador, ya que no está casado con la mujer.





Contratos jugosos

Según Punto Final (Latina), en uso de las recientemente adquiridas competencias sobre el Área de Calidad Legislativa, adscrita al Departamento de Comisiones, que Amuruz solicitó y que le otorgó la Mesa Directiva liderada por su cuestionado presidente, Alejandro Soto, la legisladora habría incluido en la planilla a Alejandra García (hermana de su novio) y a Cenit Málaga Carcasi.

La cuñada gana entre S/8212 y S/10,924 mensuales -el programa “Al estilo Juliana” habló de alrededor de 9 mil soles al mes- y Málaga -asesor principal en el despacho de Paul García cuando este era congresista- no está muy atrás en emolumentos.





¿Viaje de pareja?

El periodista Nicolás Lúcar reveló ayer en su programa de radio Exitosa que, según registros migratorios, Paul García y Rosselli Amuruz, quienes se han resistido a confirmar su noviazgo ante la prensa, pero no lo han negado (“lo que se ve, no se pregunta”, dijo el novio al estilo de Juan Gabriel), salieron del país hacia Panamá el 7 de julio y retornaron al Perú el 11 de julio. Lúcar también indicó que la noche de la fiesta fatal ambos abandonaron juntos la reunión en Lince.









