Congresistas de Fuerza Popular respaldaron las recientes declaraciones de Alberto Fujimori, quien afirmó que el fujimorismo acordó que la gestión de Dina Boluarte tiene que culminar en el 2026.

Según la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, las opiniones de Fujimori deben ser tomadas como “cualquier persona”. “Fujimori es el líder histórico, nosotros valoramos y respetamos cualquier comentarios. Si estamos hablando del caso de la señora Boluarte, la sucesión constitucional es la que corresponde. Que el señor Fujimori, cualquier persona, opine en el sentido de que el gobierno de la señora Boluarte deba continuar hasta el 2026, en realidad está en lo correcto porque eso es lo que dice la Constitución”, dijo la parlamentaria a la prensa.

Juárez aseveró que no existe un acuerdo entre Fuerza Popular y el Gobierno. “En absoluto. No hay ningún acuerdo, nosotros hemos defendido la sucesión constitucional desde el primer día. Es lo que corresponde porque es lo correcto. Ejercemos todos los actos de control político que haya que hacer y criticamos también abiertamente las acciones del Gobierno, cuando creemos que no están en lo correcto”, resaltó.

Martha Moyano

De lado, la legisladora fujimorista Martha Moyano, indicó que las opiniones del exmandatario se dieron “en su condición de líder, expresidente y de un ciudadano”.

“Nadie puede negar que es el líder histórico, tenemos mucho agradecimiento y admiración (...) Fuerza Popular toma decisiones de manera colegiada, no hemos tomado una decisión respecto de esto (continuidad de Dina Boluarte)”, agregó.

También remarcó que Fuerza Popular no tiene ningún acuerdo con la presidenta Dina Boluarte.

¿Qué dijo Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori reapareció y se pronunció sobre la actual coyuntura política, asegurando que Dina Boluarte continuará su mandato hasta el 2026. “No se justifica, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”, expresó Fujimori Fujimori al programa “Milagros Leiva Entrevista” que lo abordó en la vía pública.