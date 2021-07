Los congresistas de las bancadas de Juntos por el Perú, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular expresaron sus posiciones sobre la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

Ruth Luque (Juntos por el Perú) indicó que “lo ideal” hubiera sido elegir a una persona que genere confianza y pueda establecer consensos entre todas las fuerzas políticas del Legislativo. Sin embargo, sostuvo que se deben escuchar los compromisos de Bellido Ugarte en la defensa de los valores democráticos y los lineamientos de su gestión.

“Lo ideal creo que en este contexto hubiera sido generar una persona que genere confianza y consensos, reconociendo el contexto actual en el que estamos […] Corresponde al señor Guido Bellido que ahora es premier de este gabinete, comunicar y expresar públicamente cuáles van a ser sus compromisos en la defensa de los valores democráticos y cómo es que se van a generar las condiciones de consensos, eso es fundamental y que él expresamente lo diga”, manifestó en RPP Noticias.

El legislador Alejandro Cavero (Avanza País) calificó como “una lástima” la decisión del presidente Pedro Castillo, de colocar a Guido Bellido como primer ministro, al considerarlo como un mensaje que polariza y mantiene la confrontación.

“Para mí es lamentable que se persista en nombre a una persona que no genera consensos, que no busca la unidad del país, sino que más bien busca polarizar y hacer el juego a un ala radical de su partido. Recordemos que fue Bellido quien, además, ingresó junto a Vladimir Cerrón a la ceremonia de juramentación que creo que no da un mensaje de unidad y mesura al país, al contrario, creo que es un mensaje clarísimo de confrontación al Congreso”, refirió.

Por su parte, Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que Guido Bellido representa el “ala dura” de la agrupación Perú Libre, cercana al sentenciado secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón.

“En principio lo que podemos ver es que el ala dura del partido Perú Libre, del señor Cerrón, es el que finalmente ha designado a una de las personas de mayor confianza como lo es el señor Guido Bellido. Ya hemos visto cómo aparece en estos audios de Los Dinámicos del Centro, es una de las personas que lleva y trae encargos del señor Cerrón”, precisó

Finalmente, Jorge Montoya (Renovación Popular) dijo desconocer los antecedentes de Bellido Ugarte, pero consideró que no reúne los requisitos necesarios para la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Es un colega congresista nuestro, no conozco sus antecedentes ni su capacidad gerencial para poder manejar el premierato del país. Creo que no reúne los requisitos que se supone debe reunir las persona que debe ocupar ese puesto ahora en una situación tan complicada para el país, donde se necesita estabilidad económica, jurídica”, enfatizó.

