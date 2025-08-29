En manos del Congreso se encuentran dos mociones que plantean declarar como “organización terrorista” al Cartel de los Soles”, la red de narcotráfico internacional que -según Estados Unidos- es encabezada por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Una de las iniciativas ha sido presentada por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) y otra por la bancada Renovación Popular.

“El Cartel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, escribió Alva en su cuenta de X, donde compartió la moción presentada.

“Por su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional del Perú y de la región”, añadió.

“Opera junto al Tren de Aragua y Cartel de Sinaloa”

“El Cartel de los Soles, estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional”, afirmó Renovación Popular en un comunicado, al añadir que opera de manera coordinada con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El Perú “no puede ni debe mostrarse indiferente”, argumentó la congresista Norma Yarrow.

Ambas mociones advierten que el Cartel de los Soles representa una amenaza para la estabilidad democrática y la paz en el país.