Con los votos de ocho congresistas que fueron decisivos, tres de ellos cambiando su parecer y los otros apareciendo de repente, el Pleno del Congreso inhabilitó por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinoza, lo que evitará su retorno como titular del Ministerio Público.

Tras una consulta con 63 votos para inhabilitarla, cuando se exigían al menos 68, los pedidos de reconsideración de Jorge Montoya y Norma Yarrow llevaron a otra votación en que se obtuvo 71 votos para destituir a la fiscal que denunció penalmente a 15 parlamentarios.

Se acusa a Espinoza de elaborar un reglamento que contraviene la Ley 32130, cuando ella no lo firmó y se emitió por Juan Villena como fiscal de la Nación. El abogado Rodolfo Pérez calificó al procedimiento de tramposo y arbitrario.

Presiones

Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz, que se abstuvieron en la primera votación; la antes ausente Elva Julón; el legislador con licencia Juan Mori y los que no habían respondido en la primera votación Guido Bellido, Silvia Monteza y Francis Paredes, votaron por la inhabilitación. Jorge Montoya confesó que Espinoza “ha denunciado a casi todos los congresistas” y “es imperativo detenerla para que no siga ocupando un cargo público”.

“Presionaron hasta lograr inhabilitar a la fiscal Delia Espinoza”, reveló la legisladora Susel Paredes.

También el Congreso aprobó abrirle causa penal para que la Fiscalía, que encabeza Tomás Gálvez, la acuse por diversos delitos.