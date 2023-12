En medio de la polémica que surgió luego de que la Mesa Directiva del Congreso de la República acordara entregar un nuevo bono navideño de s/1700 soles a los legisladores y trabajadores parlamentarios, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón salió en defensa del nuevo aguinaldo.

Este bono, entregado a través de tarjetas electrónicas de consumo, fue pactado en noviembre último y se suma a la gratificación propia de diciembre. Además, llega tras las críticas que recibió el parlamento tras aprobar un bono de 10 mil soles hace varios días.

¿Qué dijo Waldemar Cerrón sobre nuevo bono de S/1700 soles para los congresistas?

En medio de la recesión económica que atraviesa el país, el hermano del prófugo, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre los polémicos bonos que la ciudadanía ha rechazado, y aseguró que es algo que los congresistas que trabajan se “merecen”

“ Yo creo que el Congreso que trabaja se merece muchísimo más, los que no trabajan no se merecen. No es una burla porque los congresistas trabajamos y desarrollamos nuestras actividades como tal. Merecido o no, nosotros estamos trabajando ”, declaró el segundo vicepresidente del Parlamento a la prensa.

En ese sentido, el congresista de Perú Libre insistió en su defensa del bono y aseguró que no tiene nada de malo que los congresistas reciban un aguinaldo. Además, dijo que haría frente a las personas que critican a los parlamentarios y dicen que estos no trabajan.

“ ¿Cuál es el problema? Estamos recibiendo un aguinaldo. Quién dice que no trabajamos, los congresistas trabajamos y es momento de hacerle frente a la gente que dice que no trabajamos ”, justificó.

Como se sabe, cada uno de los 130 parlamentarios cobrarán en diciembre más de S/ 43 000 soles por concepto de sueldo, gratificaciones, aguinaldos y semana de representación. Este aguinaldo navideño de S/1 700 se suma al polémico bono de casi S/10 000, entregado en noviembre último a trabajadores y congresistas por “horas extras y trabajo acumulado”.