¡Culpa de la violencia! Gobierno aplicaría sanción y partidos de la Liga 1 se jugarían sin público

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que se reunirá con autoridades deportivas para evaluar si los partidos de la Liga 1 se realizarán sin público. Esto tras el enfrentamiento entre barristas que dejó a cuatro heridos, entre ellos dos menores hospitalizados

En la conferencia de prensa de la presentación del informe de avance de la gestión del Ejecutivo, la mandataria adelantó que se están analizando las medidas preventivas ante el terrible episodio de violencia que se registró el último fin de semana en Santa Anita.

“Se ha dispuesto que mañana las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver, en el próximo encuentro deportivo, qué medidas vamos a tomar respecto de la asistencia a estadios cerrados sin público o se va a mantener que asistan con aficionados”, afirmó.

En esa línea se dirigió a los aficionados del futbol a quienes solicitó a no incurrir en actos de violencia. “El deporte no genera llevar armas de fuego al estadio. La algarabía, la alegría, se puede disfrutar de mil maneras, no atentando contra la vida de ningún transeúnte, de ninguna persona”, afirmó.

Del mismo modo se refirió a los equipos de fútbol a los cuales exigió que tomen seriedad de las barras que van a los estadios y que coordinen con sus hinchadas para que eventos como el suscitado en Santa Anita no se repitan.

“A los equipos, que ellos tomen la seriedad de sus barras que van a los estadios a alentarlos. Son los clubes que deben reunirse y estar coordinando con sus barristas para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

Enfrentamiento entre barristas en Santa Anita

El último sábado 17 de febrero presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes desataron un episodio de violencia en la urbanización Nocheto, en Santa Anita, del cual cuatro personas resultaron gravemente heridas.

Entre los afectados se encuentran dos menores de edad, de 11 y 12 años, así como dos adultos, Sergio Espinoza Castillo (27) y el ciudadano extranjero Segundo Miguel Lescano (32), quienes resultaron alcanzados por los proyectiles mientras disfrutaban de actividades deportivas en unas canchas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, donde actualmente están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.