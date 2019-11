El expresidente del Congreso Daniel Salaverry acudió esta mañana a la sede del Ministerio Público donde opera el equipo especial Lava Jato, en atención a la citación que recibió de parte de José Domingo Pérez en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.

El integrante del Congreso disuelto ingresó a la sede fiscal sin brindar declaraciones a la prensa, luego que se reprogramara la diligencia que inicialmente iba a ser el lunes 18 de noviembre.

Hace dos semanas, el fiscal José Domingo Pérez detalló que tanto Daniel Salaverry como Juan Sheput iban a ser citados para que declaren por la investigación contra Keiko Fujimori.

Esto, luego que el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, declarara ante su despacho que Keiko Fujimori tenía conocimiento que la campaña presidencial del 2011 ella tenía conocimiento que habían recibido aportes de la empresa Odebrecht, algo que excandidata exigió que se mantenga en reserva.

Yoshiyama Sasaki también detalló que, en conversaciones con otro investigado, Vicente Silva Checa, este último le dijo que estaban coordinando acciones desde Fuerza Popular con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a través del entonces vocero del partido fujimorista, Daniel Salaverry.

Como reacción, Salaverry se pronunció a través de redes sociales para asegurar que ya había declarado sobre el supuesto vínculo con Pedro Chávarry ante el Ministerio Público.

“Lo declaré en su momento a la Fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a Fuerza Popular. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Chávarry y Cuellos Blancos”, manifestó el extitular del Parlamento.

Lo publicado hoy en un medio local, lo declaré en su momento a la Fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Chavarry y Cuellos B. — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) November 7, 2019

