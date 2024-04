El congresista Darwin Espinoza, investigado por el caso ‘Los Niños’, protagoniza un nuevo escándalo. Ahora, habría hecho uso de material la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo para imprimir fichas de afiliación para inscribir su propio partido político, Movimiento Regional Adelante Áncash.

La Unidad de Investigación de Latina reveló mediante requerimiento número 2024000966, gestionado por el despacho de del vocero de Acción Popular, se solicitó la entrega, en enero pasado, de 10 millares de papel bond a su oficina.

Por si no fuera poco que el parlamentario utilice recursos del Estado, financiados por todos los peruanos, también utilizaría a sus propios trabajadores del despacho para recoger firmas para el futuro partido de Espinoza. De hecho, Latina Noticias tuvo contacto con ex trabajadores del despacho del congresista y confirmaron, en reserva, que a cambio de mantener el puesto de trabajo tenían que realizar actividades partidistas.

“Nos manda solos o en grupos a las provincias de la zona sierra de la región, y cada uno gasta de su propio dinero, no solo para cubrir sus gastos personales, sino también para comprar gaseosas, galletas, palanas, cosas que tú le puedas ofrecer a la gente y puedan firmar. Ya luego comenzaron a comprar pelotas, ya que resultaba más barato” , contó uno de los exfuncionarios del despacho del parlamentario accionpopulista.

El miércoles 3 de abril, mientras en el Congreso de la República se debatía y votaba por otorgar la confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén, tres trabajadores pagados por la Representación Nacional fueron vistos recogiendo firmas para el movimiento Adelante Áncash en el distrito de San Luis, a cuatro horas de la provincia de Huaraz. A cambio de una firma, obsequiaban pelotas.

Uno de ellos es Wilfredo Valencia Sánchez , coordinador del despacho de Espinoza Vargas, el segundo responde al nombre Kevin Haro Rodríguez es técnico de la oficina del congresista, y, por último, Héctor Camacho Aguilar es un auxiliar del despacho congresal de Darwin Espinoza. Lamentablemente, fueron vistos recolectando firmas en un día laborable.

Los colaboradores del despacho de Espinoza no solo cubren sus propios gastos de viaje y manutención en Ancash, sino que también compran productos para incentivar la firma de la gente, como pelotas que adquieren cerca del parlamento. Utilizan una combi con placa CEK153 para desplazarse por diferentes provincias y distritos, la misma que Espinoza usó durante su semana de representación en Caraz el jueves 21 de marzo, donde también empleó a su asesor, Franco Mora Contreras, para distribuir pelotas a cambio de firmas.

Abel Camones Leyva, ex auxiliar del despacho de Darwin Espinoza, ha sido quien más ha sufrido el abuso congresal. Desde enero, lo han visto recorriendo pueblos remotos de Ancash en busca de firmas por orden de su ex jefe. A pesar de estar en plena semana laboral en el Congreso, no asistía y reportaba su trabajo para Adelante Ancash, documentándolo con fotos.

“ Todos hemos estado viajando por 17 días, incluso el mes entero, ya que los pueblos son bien lejos, donde a veces no hay señal. El trabajo lo hacemos de lunes a viernes, incluso fines de semana, y todo en horario de trabajo” , explicó un excolaborador del despacho de Darwin Espinoza.

Además, El lunes 25 de marzo, Elizabeth Castillo Mejía, asistente del despacho congresal Espinoza, llegando al Congreso de la República en un taxi con cajas llenas de planillones.

Según el canal de televisión, los colaboradores del congresista estarían utilizando la cuenta de Reniec cedida por el Congreso a Espinoza para realizar consultas virtuales en la base de datos del Registro Nacional. Estas consultas superaron las 1,851 en marzo y las 1,150 en abril.

Reniec suspendió cuenta de Darwin Espinoza

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la suspensión de las cuentas de 71 usuarios pertenecientes a diversas instituciones públicas y privadas. Estas cuentas tenían convenios de suministro de información y se encontraron realizando un uso indebido de los datos.

Uno de los usuarios suspendidos es el asignado al congresista Darwin Espinoza, quien ha experimentado un aumento considerable de consultas durante las últimas semanas, como lo mencionó el medio citado.

“El Reniec ha solicitado un informe técnico y sustentado referente a la consultas realizadas por el usuario asignado al Congresista. Así como, evidencias de las acciones realizadas para el buena uso y privacidad de la información a la que tiene acceso vía convenio” , se lee en el pronunciamiento.