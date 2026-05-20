El esperado debate entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, será el domingo 31 de mayo, desde las 8 de la noche, y con los periodistas Carlos Villarreal (RPP) y Angélica Valdés (América Televisión y Canal N) de moderadores.

En el Centro de Convenciones de Lima se tratarán cuatro temas: Seguridad ciudadana; Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; Educación y salud; Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Sistema

Al dar detalles, el funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Carlos Vilela refirió que cada candidato realizará una presentación por un minuto y luego los moderadores los invitarán a un “panel de debates”, donde ambos candidatos, mirándose cara a cara, empezarán la exposición de los temas por 3 minutos cada uno.

El debate se iniciará con una pregunta ciudadana por cada tema planteado, y cada organización política podrá contar con un equipo de técnicos y comunicadores.

Al final se dará dos minutos a cada candidato para el cierre o mensaje final.

El debate presidencial duraría 1 hora y 40 minutos.

Equipos técnicos

Este domingo 24 de mayo, a las 8 de la noche, en la sede del JNE del jirón Nazca debatirán los equipos técnicos sobre: Infraestructura; Reforma del Estado; Agricultura y medio ambiente; Economía y generación del empleo; Salud; y Juventud y deportes.

Los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

Los ciudadanos puedan enviar preguntas, que se evaluará elegir, al portal https://votoinformado.jne.gob.pe/home.