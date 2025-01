Un llamado para reabrir su caso, sospechosamente archivado, solicitó Vicky Navarro, quien denuncia por presunto abuso sexual a Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

MÁS INFORMACIÓN : Ex trabajadora parlamentaria fue blanco de crimen y no taxista como dice el Congreso

Grave denuncia de presunto abuso debe ser esclarecida y se enmarca en el caso de Torres Saravia, considerado pieza clave en una presunta red de prostitución en el Congreso.

La extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad insistió en que se reabra su caso contra Torres Saravia, por hechos ocurridos en 2020, al advertir que se habrían cometido irregularidades durante la investigación.





Tiene pruebas

En declaraciones a RPP, Vicky Navarro afirmó que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su versión contra el exfuncionario del Congreso a quien hoy ya se investiga por presunto proxenetismo a raíz del destape de una supuesta red de prostitución en el actual Parlamento.

“No se solicitó la pericia psicológica de mi persona, tampoco se ha hecho la prueba toxicológica y las conversaciones que el fiscal no tomó en cuenta. Es un audio en realidad entre mi pareja con Torres Saravia”, enfatizó Vicky Navarro.





Temor

“Cuando me acerqué a lugares que habitualmente había frecuentado, porque recién tomé el valor de acercarme por donde yo trabajaba anteriormente, me dijeron que tuviera cuidado porque me señalaron: ‘No sabes con quién estás, no sabes con quién estás tratando, es otro nivel, te puede pasar cualquier cosa’. Me recomendaron pedir garantías para mi vida”, indicó.

Por ello, Vicky Navarro solicitó garantías para su vida.

Recordó que al denunciar la agresión sexual ante Haidy Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos de La Libertad, esta dijo: “Otra vez Jorge”.









TE PUEDE INTERESAR