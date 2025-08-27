Al cierre de la última audiencia de su juicio oral, desarrollada el lunes a través de videoconferencia, el expresidente Martín Vizcarra manifestó: “Hoy (lunes) me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente.

No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2 mil internos, o a otro penal. No sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, sostuvo ante el tribunal.

También denunció que el último traslado, realizado el pasado viernes 22 de agosto desde el penal Barbadillo hacia Ancón II, se ejecutó sin que se le notificara formalmente y sin que mediara resolución ni comunicación oficial.

“O sea, simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal“, cuestionó.

RESPUESTA. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió ayer un comunicado donde negó lo dicho por el expresidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, la entidad aseguró que el interno se encuentra en una zona segura.“Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o sicológica.

Además, dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de ese recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión”, se lee en el comunicado.

Vizcarra fue trasladado al penal de Ancón para cumplir cinco meses de prisión preventiva por presunta corrupción en obras en Moquegua.

INPE confirmó que Vizcarra está en una zona aislada del penal de Ancón II.