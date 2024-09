Aunque por voz de la presidenta Dina Boluarte se descartó ayer la privatización Petroperú, a pesar de que su directorio en pleno renunció cansado de esperar una decisión del Gobierno sobre la empresa, el futuro la petrolera estatal sigue incierto porque no se define qué se hará para superar su “insostenibilidad financiera”.

El ministro de Educación, Morgan Quero, opinó que “habrá que fortalecer la propuesta de buscar refinanciar” a Petroperú, en la línea de, según los analistas, otorgarle un salvavidas económico.

Pr su parte, el parlamentario Roberto Chiabra exigió que el Gobierno decida ya qué hacer con la empresa, algo que no define a pesar de la grave crisis de la empresa petrolera que exige tomar medidas con urgencia.





Amor a la patria

Ante la renuncia de los directores de Petroperú, Boluarte adelantó que, en lugar de ellos, “tenemos que colocar funcionarios que amen la patria, que generen oportunidades para poder solucionar el problema”.

“Estamos trabajando para sacar adelante la única empresa estratégica que tiene la patria que es Petroperú”, recalcó, al destacar que su gobierno “se está proponiendo” que recupere “lo que en antaño ha sido”.





Refinería de Talara

“La construcción de Talara se hizo con los ingresos que Petroperú proporcionaron. Petroperú muchas veces paró la canasta peruana, inclusive el gobierno le tiene deuda a Petroperú, pero también los funcionarios tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempos de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú por que es la única empresa que lleva combustible a Purús, donde no llegan las empresas privadas. Esa responsabilidad de que el combustible llegue a los lugares más recónditos de la patria para nuestros hermanos y hermanas que se mueven en sus motocicletas, en sus pequeños carritos donde mueven sus economías, seguiremos atendiendo y cuidando de que el petróleo o la gasolina no suban como en otras regiones”, aseveró Boluarte.





Encargo recibido

Al renunciar, el directorio de Petroperú lo justificó porque con la incertidumbre es “inviable continuar con el encargo recibido”. Semanas atrás, había dado un ultimátum al Gobierno para que decida entre la liquidación, la privatización o la reestructuración con nuevo financiamiento. “La situación de la empresa no puede esperar más”, porque está “en cuidados intensivos”, explicó Pedro Gamio, uno de los directores renunciantes.





