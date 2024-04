A pesar de estar citada para este viernes 5 de abril, la presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación que tome su declaración indagatoria “de forma inmediata” en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de sus relojes de la costosa marca Rolex.

Pretende adelantar la fecha, luego de que en su casa de Surquillo se encontró el certificado y más huellas de uno de los Rolex que usaba y no declaró como exige la ley.

Boluarte pretende así, adelantarse a la citación fiscal, en busca de salir al frente de la grave crisis política a raíz de sus joyas no declaradas como funcionaria pública obligada a hacerlo.





Sustento de pedido

Dina Boluarte sustentó su pedido de que tome su declaración indagatoria inmediatamente “en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias” practicadas en su casa y en Palacio de Gobierno.





Rastro confirmado

Lo solicitado ocurre luego de confirmarse el rastro de uno de los Rolex que Boluarte usó hasta que se denunció que tenía tales joyas cuyo origen dijo era producto de su trabajo y no se halló al allanarse sus domicilios.





Hallazgo clave

En su casa de Surquillo se encontró un tarjetero con la descripción Rolex de color verde con un cuadernillo con la descripción “Warranty Booklet”, “Worlwide Service” y “Rolex” con siete folios.

Además, en la vivienda estaban los certificados de un reloj Rolex Oyster Perpetúale Datjust, modelo 126284RBR con serie AJ509842, comprado el 8 de julio de 2023.





Pruebas de cargo

También se halló una tarjeta negra con la descripción “Casa Banchero - desde 1905″, y en su reverso figura se lee av. La Paz 1010, Miraflores, Jockey Plaza, Real Plaza, Trujillo. A ello se suma una tarjeta blanca con menciones Casa Banchero y pulsera Bangle con una imagen de una pulsera dorada.





Nunca lo pagó

Otra tarjeta negra lleva la descripción “International Warranty” y “Register your watch with the QR code”.

La Casa Banchero -distribuidor exclusivo de esos relojes en el Perú- informó que Dina Boluarte jamás le compró un Rolex.





Se niega a entregarlos

Anoche, Cuarto Poder reveló que durante la diligencia de la madrugada del sábado, en Palacio de Gobierno, Boluarte dijo al fiscal del caso -que le pidió entregar los relojes de marca Rolex- que la diligencia no era de exhibición. Es decir, se negó a entregarlos, siquiera a mostrarlos.





