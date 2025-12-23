Aunque la solicitud de la vacada Dina Boluarte para recibir una pensión vitalicia de 35,568 soles como expresidenta puede quedar en nada, ello no descarta que la Mesa Directiva del Congreso, de partidos que apoyaron a su gobierno, le otorgue otros beneficios.

Es decir, si se le niega la pensión (algo que no se ha resuelto y sigue en manos del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi) quedará en pie que se le brinde un asesor, un auto, dos personas de seguridad, vales por 150 galones de gasolina al mes y un seguro de salud, ya que el informe del Área de Asesoría Laboral del Congreso rechazó el pago de una jubilación, no tales gollerías.

Intento pendiente

Al respecto, Martín Cabrera, experto en temas parlamentarios, señaló que, al tratarse de beneficios administrativos no necesariamente vinculados a la pensión vitalicia, la expresidenta aún podría intentar acceder a que lo demás mencionado.

Los beneficios adicionales a la pensión son “decisión exclusiva y excluyente del Parlamento”, declaró.

Lucha por pensión

En tanto, el abogado penalista Luis Solórzano indicó que el Congreso haría bien al rechazar el pedido de Boluarte para una pensión vitalicia, porque aceptarlo sería “premiar a una persona frívola, mediocre e inútil” que “nunca habría sido elegida por el pueblo”, y cuyo pedido es “indigno”.

Juan Portugal, abogado de Boluarte, confirmó que aún no se ha resuelto el pedido de pensión para su clienta. Informe aconseja no dar la pensión por no haber sido elegida presidenta, ejercer por sucesión y no completar su período.