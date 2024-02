El exministro Edmer Trujillo emitió un comunicado a modo de respuesta la investigación preliminar en su contra y la del expresidente Martín Vizcarra en el caso conocido como ‘Los Intocables de la Corrupción’, a cargo del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

A través de su cuenta de Twitter, el ex titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones publicó un comunicado para esclarecer los señalamiento en su contra que lo involucran en el caso de corrupción que habría operado en Provías Descentralizado.

“En más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos, entre ellos ministro de estado, no he cometido delito alguno, menos los que el Ministerio Público me imputa en su hipótesis de investigación, menos los que el Ministerio Público me imputa”, afirma Trujillo Mori.

Además, destacó que durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Martín Vizcarra, desempeñó sus funciones de acuerdo con las competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio. Asimismo, afirmó que siempre respetó las competencias de todas las instancias del ministerio, incluido Provías Descentralizado.

“Como Ministro y cumpliendo mis funciones, designé a los funcionarios que cumplían el perfil para el cargo y porque mostraron referencias satisfactorias de su desempeño en otros cargos […] Nunca he designado funcionarios acatando órdenes que vulneren mis competencias, menos para facilitar actos de corrupción ”, acotó y precisó que él dio indicaciones directas a todos los funcionarios del sector a que “cumplan sus funciones con rectitud y respetando el marco legal aplicable”, mencionó.

También enfatizó que no corresponde al Ministro de Transportes y Comunicaciones intervenir en ninguna etapa de los procesos de contratación, tal como lo establece el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio y la normativa de contrataciones del Estado.

Por otra parte, calificó como falsas las acusaciones formuladas por los colaboradores eficaces o aspirantes eficaces. De igual manera, afirmó su compromiso de asistir a todas las citas programadas con el objetivo de demostrar su inocencia.

“Desconozco las motivaciones por las que las hacen. Sin embargo, vale recordar que colaboradores eficaces son personas que cometieron delitos y que hoy delatan a sus ‘socios’ para recibir algún beneficio del sistema de justicia. En mi caso, ninguna de sus acusaciones podrá ser corroborada porque no soy parte de una organización criminal ni he recibido dinero sucio” , se lee.

“Habiendo iniciado el Fiscal de la Nación diligencias preliminares en mi contra, asistiré a todos sus requerimientos para probar mi inocencia. Como en anteriores ocasiones, me ponga a disposición del sistema de justicia”, acotó.

A la opinión pública: pic.twitter.com/2m1ocUrC2X — Edmer Trujillo Mori (@EdmerTrujilloM) February 25, 2024

Fiscalía de la Nación abre pesquisa a Martín Vizcarra y Edmer Trujillo

El 20 de febrero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y su exministro Edmer Trujillo por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en relación con el caso de los ‘Intocables de la Corrupción’. El Ministerio Público anunció la medida a través de sus redes sociales, indicando que se basaba en un informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que ya estaba investigando el caso y había detenido a otras personas vinculadas a la pesquisa en semanas anteriores.

Dado que el Eficcop no tenía la competencia para investigar a Vizcarra y Trujillo, quienes son aforados, el informe 02-2024-4D-EFICCOP fue remitido al despacho de Juan Carlos Villena para el inicio de diligencias preliminares.

En cuanto al caso, la tesis del equipo especial sugiere la existencia de una red criminal liderada por Vizcarra, que se habría formado desde 2014, cuando era gobernador regional de Moquegua. Durante ese tiempo, habría establecido vínculos con funcionarios públicos para cometer actos ilícitos. Se sostiene que Vizcarra habría coordinado la infiltración del Ministerio Público, específicamente en Provías Descentralizado, recibiendo presuntos sobornos de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente.