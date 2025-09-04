El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual deberá ser analizado por el Parlamento en las comisiones legislativas respectivas. Al respecto, Grezia Tovar Vásquez-Solís, especialista en gobernabilidad e innovación pública, indicó que el monto planteado es de S/257.562 millones y tiene un incremento de 2,2% respecto al 2025.

“De acuerdo con la propuesta enviada, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen un aumento en el presupuesto en comparación con el año pasado; de igual manera los gobiernos locales gracias al Foncomún. Asimismo, más de la mitad del presupuesto se enfoca en los sectores más importantes del país, tales como salud, seguridad, educación, transporte, entre otros. Solo en educación se está asignando 423 millones para finalizar el Proyecto Escuelas Bicentenario”, resaltó.

La especialista explicó que la propuesta legislativa fue enviada junto a las iniciativas sobre Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público, respectivamente, para el Año Fiscal 2026.

“El inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Congreso señala que, luego de presentados los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas”, detalló.

Por ello, aseguró que el Pleno sesionará este jueves 4 de setiembre con el fin de recibir al premier Eduardo Arana Ysa, así como al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes Espejo, quienes sustentarán los proyectos referidos.

“La sesión, que es extraordinaria, ya fue convocada por el presidente del Congreso, José Jerí, a las tres de la tarde. Luego de ello, estas iniciativas serán enviadas, para su estudio y debate, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República”, señaló la también Ingeniera Empresarial por la Universidad del Pacífico.