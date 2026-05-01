Antes que el juez decida dictarle impedimento de salida del país, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, se allanó al pedido formulado por el fiscal Reynaldo Abia. “Esto no significa reconocer algún delito, en todo momento he actuado con respeto irrestricto a las normas, con integridad y con un elevado sentido de servicio público”, dijo Corvetto durante la audiencia en su participación virtual.

Horas más tarde, el juez Manuel Chuyo acogió el pedido fiscal y dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto y otros seis investigados por el delito de colusión por las diversas irregularidades durante las elecciones del 12 de abril.

“Considero que sí es necesario que tengamos delimitado la ubicación de los investigados dentro del país para que así pueda de alguna forma minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse”, señaló el magistrado.

“Todos son investigados por presunta colusión agravada, tras detectarse un posible direccionamiento en el contrato para la distribución de material electoral en las elecciones del 12 de abril”, precisó la Fiscalía.

Dueño de Galaga apela

El único que anunció una apelación es el dueño de Servicios Generales Galaga, Juan Alvarado.

La medida también alcanza a los exfuncionarios o funcionarios suspendidos José Samamé, Juan Phang, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes también se allanaron a la medida.

Piero Corvetto afirmó que el tercer pasaporte hallado en su domicilio ya no está vigente, pues fue renovado a comienzos de año.