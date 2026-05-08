Una semana más de espera. A pocos días de cumplirse un mes de las elecciones celebradas el 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) afirmó que los resultados oficiales de las presidenciales las tendrá a mediados de mayo, es decir el próximo fin de semana.

La secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo, afirmó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen resolviendo las actas observadas y recontando votos y, por su parte, el JNE lleva adelante las audiencias públicas sobre las apelaciones.

Precisó que ayer jueves 7 de mayo era la fecha límite para que los 60 JEE del país culminen con las audiencias de recuento de votos.

Hasta anoche, Keiko Fujimori (FP) sumaba 2’835,077 votos, Roberto Sánchez (JPP) 1’990,790 y Rafael López Aliaga (RP) 1’967,974.

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En tanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que no existen pruebas fehacientes de fraude electoral, pero anotó que sí hubo irregularidades.

En tanto, la Municipalidad de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril, que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

“Si el Tribunal Constitucional resolviera fundada la demanda competencial, de ninguna manera implicaría la nulidad del proceso electoral porque es un tema que no le compete a la justicia constitucional”, explicó el abogado Luis Lamas en RPP.

La Fiscalía realizó diligencias en la sede de la ONPE y en su almacén ubicado en Lurín, para verificar la legalidad de las firmas de votantes.