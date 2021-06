Ex altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) expresaron el lunes 14 de junio su preocupación ante la “actual situación de inestabilidad y razonable cuestionamiento” al proceso electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, desarrollada el pasado 6 de junio.

A través de un comunicado, 23 generales en retiro del Ejército, 22 vicealmirantes en retiro de la Marina y 18 tenientes generales en retiro de la Fuerza Aérea cuestionaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y lo instaron a cumplir “de manera confiable y transparente su mandato constitucional”.

Asimismo el pronunciamiento señala que en caso la entidad electoral a cargo del magistrado Jorge Salas Arenar no realice dicha función se “deslegitimizaría” su “accionar” y “tendrán que asumir las consecuencias de ello”.

“La reflexión sobre la gran responsabilidad que atañe a los organismos electorales y de manera particular al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que cumplan de manera confiable y transparente su mandato constitucional [...] finalidad que está por encima de procedimientos administrativos y legales que, inclusive, de manera inaceptable e incomprensible se han aprobado y desaprobado el mismo día”, se lee en el comunicado

“La Constitución y las leyes establecen claramente que es el JNE, y solo este organismo, quien tiene competencia para administrar justicia en materia electoral y de manera particular en hechos inéditos y excepcionales, como los que vienen sucediendo, donde no existe jurisprudencia previa; no hacerlo, deslegitimizaría el accionar de estos organismos y sus titulares, quienes tendrán que asumir las consecuencias de ello”, indica el documento.

Entre los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas que suscriben el pronunciamiento se incluyen el exmandatario Francisco Morales Bermúdez, al ex primer ministro Walter Martos, al legislador Otto Guibovich y a los congresistas electos Jorge Montoya, José Cueto, José Williams y Roberto Chiabra.

Por su parte, el Ministerio de Defensa se pronunció y dijo que el citado documento no representa a las Fuerza Armadas.

