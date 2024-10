La suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, investigada por cohecho pasivo a raíz de sus vínculos con Andrés Hurtado “Chibolín”, quien la llamaba “madre”, se jactaba de rendir y aprobar sin estudiar, en 2016, el examen de ascenso ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Es un duro golpe para la fiscal Elizabeth Peralta, quien busca evadir responsabilidades penales. Elizabeth Peralta dice tener influencias en el desaparecido CNM, por lo que se escucha y debe ser confirmado por al menos un perito

Solo queda esperar que la fiscal ponga dudas sobre la nueva prueba que la involucra.





Allanamiento

Durante el allanamiento a su oficina y su casa, la Fiscalía halló un video que revelaría que la magistrada usó influencias y no respondió preguntas en el examen de ascenso, todo gracias al apoyo del prófugo consejero Iván Noguera “Doctor Rock”.





Nada sabía

En el video revelado por Punto Final se vea a la entonces fiscal provincial de Familia que, al postular al cargo de fiscal superior en Lavado de Activos, no supo responder “¿qué es una república?” y el consejero Santos Cruz se lo explicó. A pesar de ello y que otros postulantes sacaron más puntaje en el examen escrito, el entonces presidente del CNM, Guido Ávila, le tomó el juramento y le otorgó el título de fiscal superior.





Consejero de reemplazo

“Yo te he dicho que llegaba a los consejeros. Yo llegaba a Guido (Ávila) porque es mi alumno en la (Universidad de) San Martín (de Porres). En conclusión, yo me fui a dar el examen sin saber. Cuando fui a dar la entrevista, dos días antes ya había hablado con Iván Noguera, tal es así que me dice ‘¿qué quieres que te pregunte?’ y le dije ‘no me preguntes nada’”, se escucha a Elizabeth Peralta.





