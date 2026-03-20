Una avalancha de críticas ha recibido el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, acusado de presunta violación por Jennifer Canani, en el año 2000, cuando ella tenía 16 y él 47 y era gerente de la empresa Electro Ucayali.

“Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, declaró la joven en “Beto a Saber”.

La mujer, ahora de 42, indicó que, tras el incidente, pidió a su madre presentar una denuncia en la comisaría de Coronel Portillo, en Pucallpa; sin embargo, las autoridades no la aceptaron.

Piden que lo saquen

“Esta denuncia que usted me está relatando es profundamente preocupante y esperamos que de ser así, una persona que tiene este tipo de acusaciones no ejerza este cargo”, respondió la candidata presidencial Keiko Fujimori, en Arequipa. Pidió al presidente José Balcázar demostrar su posición ante hechos como una violación.

“Ningún denunciado por violación o corrupción debe estar sentado en un gabinete”, expresó la congresista Flor Pablo. Su colega Francis Paredes adelantó que Alfaro podría ser censurado si el presidente no lo aparta del cargo.

En tanto, la legisladora Susel Paredes pidió al Ministerio Público que inicie las investigaciones.

El acusado, en un comunicado, admitió haber convivido durante cinco años con la denunciante, con quien tuvo un hijo, ahora de 25, y afirmó que presentará las pruebas.

Lamentó la exposición mediática de este caso y deslizó intereses económicos “no expresados públicamente por mi expareja”.

Canani dijo que vivió un calvario con Alfaro y cuando su hijo cumplió 15 años, este lo envió a vivir a Australia y desde entonces ella no lo ve.